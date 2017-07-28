المجلس الانتقالي الجنوبي: قطر أنفقت الملايين لإفشالنا

اتهم الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، سالم ثابت العولقي، قطر، بأنها أنفقت ملايين الدولارات لإفشال المجلس.

وقال العولقي، في تدوينة له على صفحته بموقع “فيس بوك”، إنه “منذ الإعلان عن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، وجه الإعلام المضاد كل إمكانياته لمهاجمة المجلس، وأنفقت قطر وحدها ملايين الدولارات للنيل من فكرة المجلس وإفشالها”.

وأضاف أن “تلك الحملة تزامنت مع موجة من التحريض المناطقي بين أبناء الجنوب، أشرفت عليها وسائل إعلام تابعة للحوثيين وعلي عبدالله صالح”.

وتابع: “أعتقدت تلك الأطراف أنها بمثل هذه الحملات ستضع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي تحت ضغط شديد، فراهنت على أنها ستفقده التوازن بحيث يتخذ خطوات انفعالية غير محسوبة العواقب، ليصبح الانتقالي الجنوبي خصماً لعدة أطراف”.

وأردف قائلا: “لكن تلك الأطراف، صعقت من الطريقة التي امتصت بها هيئة رئاسة المجلس الانتقالي كل الحملات والإشاعات والتسريبات، لتعقد هيئة الرئاسة أول اجتماعاتها في عدن، وفتحت قنوات تواصل مع دول الجوار والمجتمع الدولي، والعديد من مكونات وشخصيات الثورة الجنوبية، وأقرت آلية عمل بناء المجالس الانتقالية في محافظات الجنوب”.

وشدد على أنه “قريبًا سيكتمل بناء هذا الكيان الجنوبي، وباكتماله، لن يبقى الجنوب الحلقة الأضعف كما كان، ولم يعد بالإمكان تزييف إرادة شعبه”، على حد تعبيره.