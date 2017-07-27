ردًا على صاروخ استهدف مكة.. التحالف يشن غارات على مواقع للحوثيين بصنعاء

شنت مقاتلات التحالف العربي، فجر الجمعة، غارات على مواقع للحوثيين شمال وشرق صنعاء.

وجاءت الغارات عقب إعلان التحالف عن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه مكة المكرمة.

وأفادت تقارير إخبارية بأنه “وبعد اعتراض الصاروخ، شنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء، ومقر الأمن القومي في منطقة صرف شرقي العاصمة”.

وأضافت التقارير “كما استهدفت مقاتلات التحالف مقر الفرقة الأولى مدرع سابقًا، مدرسة الحرس، ومقر ألوية الصواريخ في فج عطان ومواقع أخرى، فيما تم قصف مواقع في منطقة جربان بمديرية سنحان مسقط رأس الرئيس السابق علي عبدالله صالح”.