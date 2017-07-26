الصحة العالمية: وفيات الكوليرا في اليمن بلغت 1880 حالة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن عدد الحالات المصابة بالكوليرا في اليمن تجاوز 400 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1880 حالة، منذ بدء تفشي الوباء في الـ 27 من أبريل/ نيسان الماضي.

وأضافت المنظمة في تقرير، أنها “في الفترة من الـ 27 من نيسان/ أبريل إلى الـ 25 من يوليو/ تموز سجلت 402 ألف و484 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا”. مؤكدة أنه تم تسجيل ألف و880 حالة وفاة، جرّاء الوباء في الفترة نفسها.

وجاءت أرقام الوفيات المعلنة اليوم بزيادة 11 حالة وفاة، بالنسبة لأمس الثلاثاء، فيما ظلت الحالات المصابة في تزايد بمعدلها اليومي المعتاد (قرابة 6 آلاف حالة يوميًا).

وأشار التقرير، إلى أنه تم تسجيل تلك الأرقام في 21 محافظة يمنية، وأن 296 مديرية من ضمن 333 مديرية في تلك المحافظات تم فيها تسجيل تلك الأرقام.

وفي السياق نفسه، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” إن نصف المصابين بالكوليرا في اليمن هم من فئة الأطفال.

وأضافت المنظمة في تغريدة مقتضبة على “تويتر”، أن “ربع حالات الوفيات المعلن عنها هو من الأطفال في اليمن”.

و”الكوليرا” مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض.

ويشهد اليمن، منذ خريف عام 2014، حربًا بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.