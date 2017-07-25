الحوثيون يزعمون إسقاط طائرة استطلاع سعودية قبالة نجران

المصدر: د ب أ

زعم الحوثيون، اليوم الثلاثاء، إسقاط ميليشياتهم طائرة استطلاع تابعة للقوات السعودية جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء “سبأ” الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن مصدر عسكري موالٍ لهم قوله: “إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي قبالة منفذ الخضراء في نجران”.

ولم يصدر أي تعقيب من قوات التحالف العربي حتى الآن على النبأ.

وتقود السعودية تحالفًا عسكريًا ضد مسلحي الحوثيين والقوات الموالية لهم في اليمن منذ أكثر من عامين، استجابة لطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي، لاستعادة الشرعية في بلاده.