بالصور.. تركيا تسعف اليمنيين بمواد إغاثية “منتهية الصلاحية”

كشفت تقارير إعلامية، أن المعونات التركية التي وصلت إلى ميناء عدن في اليمن، صباح اليوم الثلاثاء، منتهية الصلاحية من العام 2016، وأن بعضها أقدم من ذلك التاريخ، كما أظهرت صور تم التقاطها لهذه المساعدات، أن صلاحية بعضها انتهت بالفعل قبل سنوات.

وقال صحفيون، كانوا في زيارة عمل للميناء إنه “عند اقترابهم من المساعدات التركية (المواد الغذائية والطبية)، وجدوا أنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام”.

وحوت شحنات الإغاثة، أدوية طبية ومحاليل شحنت بطريقة غير ملائمة، وضمن شحنات المواد الغذائية دون التزام بأساليب الحفظ المتبعة في عملية نقل الأدوية.

وشارك فريق حكومي في تقييم هذه الشحنة استعدادا لرفع تقرير رسمي بهذا الخصوص.

وقال السياسي الجنوبي جمال بن عطاف: “على # تركيا أن تقدم اعتذارها للشعب الجنوبي الذي لا ينتظر منها مساعدة منتهية الصلاحية، فالشعب الذي ضحى بأغلى شبابه لا يقبل الإهانة والاستهانه به”.