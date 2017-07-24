الحوثيون يعلنون استهداف زورق حربي لقوات التحالف في الساحل الغربي لليمن

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، استهداف زورق حربي لقوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن.

ونقلت وكالة أنباء “سبأ” الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن مصدر موالٍ لهم في القوات البحرية والدفاع الساحلي قوله: “تم استهداف زورق لقوات التحالف العربي في الساحل الغربي ما أدى إلى احتراقه”.

وأشار المصدر إلى أن “الزورق الحربي كان في مهمة تشويش على الرادارات”، ولم يصدر أي تعليق من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وكثفت مقاتلات التحالف العربي، منذ وقت مبكّر اليوم، غارتها الجوية على مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين والقوات الموالية لهم في العاصمة صنعاء ومحافظات عمران وصعدة وحجة، مخلفة خسائر مادية في صفوفهم.

وتأتي تلك الغارات بعد إعلان القوة الصاروخية التابعة للحوثيين، أمس الأحد، أن مصافي النفط السعودية أصبحت هدفًا عسكريًا لها، وأن “على الشركات الأجنبية العاملة لدى التحالف أن تأخذ عملياتها الصاروخية بمحمل الجد، وهذا أول وآخر تنبيه لها”.