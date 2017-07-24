رد مفاجئ من محافظ البيضاء المقال على قرار تنحيته

بعث اللواء نايف صالح القيسي، محافظ محافظة البيضاء المُقال بقرار جمهوري مساء الأحد، برقية شكر إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على قرار تنحيته من منصبه.

برقية الشكر التي بعثها القيسي، احتوت على مباركته لخلفه القادم، وتعد حالة فريدة من نوعها، إذ لم تشهد البلاد من قبل، تقديم مسؤول محلي فقد منصبه، برقية شكر ومباركة لرئيس البلاد ولمن خلفه في منصبه.

وجاء في برقية القيسي: “تلقينا ببالغ الارتياح تعيين الأخ صالح أحمد الرصاص، محافظاً لمحافظة البيضاء، وإننا إذ نبارك لكم وللمحافظ الجديد هذا التعيين”.

وأضاف القيسي: “لنؤكد لكم وقوفنا إلى جانب الشرعية، في مواجهة الانقلاب المشؤوم، الذي دمر كل جميل في اليمن، وجلب لليمنيين الموت والفقر وتفاقم المرض”.

وتطرق القيسي في برقيته إلى مهامه التي كان يتولاها أثناء تحمله منصبه، إذ قال: “لقد عملنا خلال تولينا قيادة المحافظة، على دعم المقاومة وتأسيس عدد من الألوية العسكرية، بهدف تحرير المحافظة من الانقلاب، وتأمينها عقب التحرير من العناصر التخريبية والإرهابية”.

يُشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، قد أدرجت في شهر مايو/أيار من العام 2016م، اسم نايف القيسي، إلى لائحة العقوبات بتهمةً دعمه لتنظيم القاعدة، وهو ما نفاه القيسي فيما بعد عن نفسه في تصريحات صحفية منسوبة إليه.