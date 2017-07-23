قيادي حوثي يقتل يمنيًا أمام أسرته غرب البلاد

قتل قيادي حوثي، اليوم الأحد، مدنيًا يمنيًا أمام أفراد أسرته بعد أن رفض تسليم نفسه لقوة من عناصر الحوثي حاولت اعتقاله، في محافظة “المحويت”، غربي اليمن.

وأفاد موقع “26 سبتمبر” الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني الحكومي، نقلاً عن مصادر محلية، أن “القيادي الحوثي محمد البصل، وهو مدير عام مديرية الرجم، في محافظة المحويت، المُعيّن من قبل الحوثيين، قتل المواطن خالد صعيفة أمام أفراد أسرته”.

وأوضح الموقع أن “البصل خرج ضمن حملة عسكرية إلى قرية الصعيفة في محافظة المحويت، وحاصر منزل خالد صعيفة، قبل أن يُطلق الرصاص عليه أمام باب منزله ويرديه قتيلاً”.

ولم يذكر موقع الجيش اليمني أسباب إعدام صعيفة، إلا أن مصادر في القرية قالت، إن المواطن اليمني رفض تسليم نفسه للحوثيين، فحاصروا منزله وأطلقوا النار عليه فور خروجه ما أسفر عن مقتله.

وبحسب المصادر فإن الحوثيين ما زالوا يحاصرون قرية “الصعيفة” بكاملها، ونفذوا حملة اعتقالات واسعة بحق المدنيين فيها، دون الإشارة لإحصائية محددة لأعداد المعتقلين.

ويتهم نشطاء حقوقيون، بشكل متواصل، الحوثيين وحلفاءهم من أتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في محافظة “المحويت”، الخاضعة لسيطرتهم.