اغتيال مسؤول أمني كبير جنوب اليمن

اغتال مسلحون يُشتبه بأنهم ينتمون لتنظيم القاعدة اليوم الأحد، مسؤولاً أمنيًا مواليًا للحكومة الشرعية في محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن مسلحين يُعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة، أطلقوا النار من سيارة كانوا يستقلونها على عبدالكريم عمير، قائد قوات الحزام الأمني في سوق مدينة العين بمديرية لودر، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وبحسب المصدر، فقد لاذ المسلحون بالفرار عقب تنفيذ عملية الاغتيال، في حين لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك العملية.

يذكر أن عناصر تابعة لتنظيم القاعدة، نفذت مؤخراً عدة هجمات استهدفت مسؤولين أمنيين وقوات تابعة للجيش الوطني اليمني في عدة مناطق بمحافظة أبين.