الحرب والكوليرا.. ملفان هامان في لقاءات رئيس “الصليب الأحمر” الدولي باليمن

وصل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، اليوم الأحد، إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، في مستهل زيارة لتفقد الأوضاع الإنسانية في البلاد التي تشهد حربًا منذ أكثر من عامين.

وقال عدنان حزام، الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، إن “ماورير وصل على متن طائرة للصليب الأحمر إلى مطار عدن الدولي، وهو الآن يعقد لقاءً مع رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر”، دون ذكر تفاصيل.

وأمس السبت كان المصدر نفسه قد أفاد أن “ماورير سيلتقي في عدن مسؤولين في الحكومة اليمنية، للنقاش حول الوضع الإنساني في البلاد”.

وتابع حزام حينها أن “المسؤول الدولي سيزور العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، كما أنه من المرجح أن يقوم بزيارة لمدينة تعز إن سنحت الفرصة”.

ومن المقرر أن يعقد المسؤول الأممي لقاءات مع مختلف الأطراف الفاعلة في اليمن، لمناقشة الوضع الإنساني المتفاقم في البلاد، مع التطرق إلى أوضاع المحتجزين لدى مختلف أطراف الحرب، حسب المصدر.

وتعتبر زيارة المسؤول الأممي، هي الثانية له لليمن، فقد سبق أن زار البلاد في أغسطس/ آب 2015، اطلع خلالها على الوضع الإنساني.

وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حربًا منذ خريف 2014 بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، وميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من جهة أخرى.