خلال 3 أيام.. تنفيذ ثاني عملية تبادل أسرى بين المقاومة الشعبية والحوثيين

أعلنت ميليشيات الحوثيين، اليوم السبت، إتمام عملية تبادل أسرى مع المقاومة الشعبية الموالية للشرعية، تعد الثانية من نوعها خلال 3 أيام.

ونقلت وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين، اليوم، عن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، أنه جرى إتمام صفقة تبادل تم بموجبها الإفراج عن 8 أسرى من القوات الموالية لهم ولحليفهم صالح.

ولم تتطرق اللجنة إلى عدد المفرج عنهم من المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية.

وجاء الإعلان عن صفقة اليوم، بعد حديث الحوثيين عن صفقة أخرى بينهم والمقاومة في محافظتي مأرب والجوف (شمال) جرت الخميس، وتم بموجبها الإفراج عن 10 من مسلحي الحوثي وقوات صالح، دون معرفة عدد المفرج عنهم من المقاومة.

ولا يُعرف على وجه الدقة عدد الأسرى لدى الجانبين، منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل أكثر من عامين، لكن في مايو/آيار من العام الماضي، حيث قدم وفد الحكومة في مشاورات الكويت، للجنة الأسرى والمعتقلين المنبثقة عن المشاورات قائمة بأسماء 2630 معتقلًا ومختطفًا لدى “الحوثيين”.

وأخفقت الأمم المتحدة حينها، في ترجمة التوافقات الأولية بالإفراج عن 50% من المعتقلين والأسرى من الجانبين.

وبعد أن فشلت الأمم المتحدة في تحقيق أي تقدم بملف المعتقلين والأسرى منذ عام، لجأ الحوثيون والمقاومة إلى إبرام صفقات قادها زعماء قبليون ونجحت في الإفراج عن العشرات من الجانبين.