سجن عريسين في اليمن بسبب تجاوز ارتكبه المدعوون

قضى عريسان في اليمن ليلتهما الأولى في سجن شرطة ردفان في مدينة الحبيلين بمحافظة لحج الجنوبية، بعد أن تم إطلاق النار في حفلين بزفافهما داخل المدينة وخارجها.

ويعتبر هذا الإجراء مثيرا للجدل لأنه يؤدي في النهاية إلى ضبط العروسين بتهمة “تجاوز” يرتكبه عادة المدعوون والمحتفلون الذين يطلقون النار وهي ظاهرة في الأعراس اليمنية أدت إلى مآسٍ كثيرة في البلاد.

ووفق موقع “اليمن السعيد”، تمكن أفراد الحزام الأمني وبالتعاون مع شرطة ردفان من اقتياد العروسين نتيجة إطلاق الرصاص الحي في فرحيهما بما يخالف الإجراءات الرادعة التي وضعت بشأن من يخالف قرار منع إطلاق الرصاص في الأفراح والذي تم الاتفاق عليه بين القوى الأمنية وسكان المنطقة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد ضغوط شعبية وحملات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تطالب بوضع حد لظاهرة إطلاق الرصاص الحي في الأفراح بعد تزايد الإصابات وسقوط القتلى جراء مثل هذه الحوادث.