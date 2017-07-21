نجاح صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الجنوبية وميليشيات الحوثي‎

نجحت يوم الجمعة صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين الحوثيين والمقاومة الجنوبية في مدينة الضالع جنوبي اليمن ، في الوقت الذي لا تزال المعارك دائرة في مدن مريس ودمت المحاذيتين للضالع .

وقال مسؤول ملف الأسرى في المقاومة الجنوبية ياسر الحدي على صفحته في فيس بوك إنه تم يوم الجمعة تحرير الأسير هاشم توفيق باحميش الذي أصيب بصاروخ حوثي في باب المندب أواخر العام 2015 مع عدد من رفاقه في عملية تبادل أسرى بينهم وبين ميليشيات الحوثي في المنفذ الحدودي لمدينة الضالع .

وأشار إلى أن هذه الصفقة تمت بمبادرة كتائب المحضار التابعة للقيادي في المقاومة الجنوبية بسام المحضار عقب جولة طويلة من التفاوض مع ممثل ملف الأسرى في صنعاء.

ولفت إلى أن هذه الصفقة جاءت ضمن سلسلة من المفاوضات بين الجانبين لإطلاق سراح الأسير أحمد المرقشي القابع في سجون صنعاء منذ أكثر من 8 سنوات .

ولم يشر الحدي الى تفاصيل الصفقة هذه، كما لم يحدد عدد أسرى المقاومة الجنوبية المفرج عنهم ولا عدد أسرى الحوثيين ، مكتفياً بالقول أن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت سارة .

ونجحت صفقات مماثلة لتبادل الأسرى بين الجانبين خلال الأعوام الماضية ، وكانت جميعها تتم في المنافد الحدودية للمحافظات الجنوبية لاسيما في الضالع ولحج وأخرى في يافع، بينما فشلت صفقة واحدة قبل نحو عام في مدينة ردفان عقب تدخل جهات أمنية رفضت إتمام الصفقة دون علم الأجهزة العسكرية والأمنية.