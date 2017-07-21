وفد إعلامي أوروبي يزور اليمن الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الإعلام اليمنية، اليوم الجمعة، عن زيارة سيقوم بها طاقم إعلامي من قناة “ARTE” الفضائية الأوروبية، وطاقم صحفي آخر من صحيفة “باري ماتش” الفرنسية، إلى اليمن الأسبوع المقبل، بهدف تسليط الضوء على أعمال فرق الصليب الأحمر الدولية في الإغاثة الطبية للمواطنين اليمنيين.

وقالت وزارة الإعلام في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: “إن الفريقين الإعلامييْن سيقومان بتغطية العون الطبي الذي تقوم به منظمة الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية والإغاثية”.

وأوضحت الوزارة أن “السفارة اليمنية في باريس، قامت بإصدار التأشيرات في وقت قياسي، استشعارًا من الحكومة اليمنية بأهمية منح الإعلام الدولي فرصة لإطلاع العالم على الوضع المأساوي الذي يعيشه اليمن، منذ الانقلاب على الشرعية الذي قامت به ميليشيا الحوثي وصالح”، مرحبةً بالإعلاميين والصحفيين الوافدين إلى اليمن.

يذكر أن مهام منظمة الصليب الأحمر الدولية في اليمن، ترتكز في الوقت الراهن، في ظل الحرب التي تشهدها البلاد، على إنقاذ الأرواح البشرية وتقديم الإمدادات الطبية والدوائية.

يشار إلى أن المنظمة قالت في تغريدة قامت بتثبيتها على موقعها الإلكتروني في القسم اليمني في وقت سابق: “عندما نشب النزاع الحالي في اليمن وسعنا نطاق عملياتنا لمساعدة آلاف المحتاجين للعون في أرجاء البلد، وإننا نركز على إنقاذ الأرواح عبر توزيع الإمدادات الطبية والأغذية والمياه”.