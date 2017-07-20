القوات اليمنية تحقق مكاسب جديدة في معارك الساحل الغربي

حققت القوات اليمنية، أمس الخميس، مكاسب عسكرية جديدة، في الساحل الغربي للبلاد، وسط معارك متواصلة، خلفت قتلى من مسلحي الحوثي، وأتباع حليفهم، الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، عن مصدر عسكري قوله، إن “قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في جبهة المخا الساحلية، وتمكنت من الوصول إلى منطقة محطة الضمري باتجاه مثلث المخا”.

وذكر المصدر أن عددًا من المسلحين الحوثيين وقوات صالح قُتلوا في المعارك، بينما تراجع آخرون إلى مواقع متأخرة باتجاه مدينة تعز، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم، دون تحديد أرقام بعينها.

وأضاف أن مقاتلات “الأباتشي” التابعة للتحالف العربي، بقيادة السعودية، تواصل تمشيط مواقع الحوثيين، في معسكر خالد، بمفرق المخا، غربي محافظة تعز.

وأدى القصف الجوي إلى تدمير عربة مدرعة، واستهداف مجاميع للميليشيا في المعسكر، ومحيط منطقة “الهاملي وسابحة” التي تم السيطرة عليها في معارك اليومين الماضيين”، حسب المصدر ذاته.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من “الحوثيين” أو قوات صالح.

ومطلع 2017، أسفرت عملية عسكرية للحكومة حملت اسم “الرمح الذهبي”، عن استعادة مديريتي “باب المندب” و”المخا”، التابعتين لمحافظة تعز، غربي البلاد، لكن الحوثيين لا يزالون يسيطرون على أجزاء من مديريتي “موزع” و”ذوباب”.