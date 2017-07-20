صالح: تحقيق مبادرة الحديدة أبعد من عين الشمس

اعتبر الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، أن تحقيق المبادرة التي قدّمها المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ، بشأن محافظة وميناء الحديدة، غربي البلاد، “أبعد من عين الشمس”.

وهاجم صالح في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس النواب الموالين له، أمس الخميس، المبعوث الأممي، قائلًا إنه “لا يملك رؤية واضحة، في تحركاته الأخيرة”.

وأضاف “نحن نتمنى على الأمم المتحدة أن تتحمّل المسؤولية، وتتخذ قرارات شجاعة، أما أن تأتي (ولد الشيخ) تفاوضنا على الحديدة، ونسلّم إدارة ميناء الحديدة لك، فهذا كلام أبعد من عين الشمس”.

واستطرد “يفترض أن تفاوضني على ميناء عدن والمكلا والمخا ونشطون وسقطرى إلى جانب الحديدة، نتفاوض عليها كلها، ونتفاوض على المطارات كلها، ونتفاوض على الموانئ كلها، ونتفاوض على المنافذ البرية كلها”، في إشارة للمواقع الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأممي، مبادرة تتعلق بمنطقة وميناء الحديدة، وتهدف إلى تأمين وصول المواد الأساسية والتجارية عبر الميناء، ووضع برنامج عمل لجباية الضرائب والعائدات، وصرفها لدفع الرواتب وتأمين الخدمات الأساسية، بدلًا من تمويل الحرب.

وأعلنت الحكومة الشرعية، التعاطي الإيجابي مع خطة ولد الشيخ، بشأن ميناء الحديدة، لكن جماعة الحوثي أعلنت رفضها.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ولد الشيخ على تصريحات صالح.