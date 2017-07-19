تمهيداً لمحاكمتهم.. الحوثيون يحيلون 10صحفيين مختطفين للنيابة (صورة)

أحالت جماعة ميليشيا “الحوثي“، اليوم الأربعاء، 10 صحفيين مختطفين لديها، إلى النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لها، بالعاصمة صنعاء، تمهيداً لبدء محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بمحكمة أمن الدولة.

وقال المحامي والحقوقي اليمني عبدالرحمن برمان، نقلاً عن محامي الصحفيين العشرة، المعتقلين منذ عامين، إن “النيابة ستبدأ التحقيق مع الصحفيين المختطفين”.

وأضاف، أن الصحفيين هم، عبدالخالق عمران، وأكرم الوليدي، وتوفيق المنصوري، وهشام اليوسفي، وهشام طرموم، وهيثم الشهاب، وحسن عناب، وعصام بالغيث، وصلاح القاعدي، وحارث حميد.

وقد تمهد تلك الخطوة لمحاكمة الصحفيين أمام محكمة أمن الدولة، أو قد تفرج عنهم النيابة، بحسب محامي الصحفيين، الذي فضّل عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية.

والمحكمة الجزائية المتخصصة، سبق وأن أصدرت حكماً على الصحفي عبدالرقيب الجبيحي بالإعدام، منتصف أبريل/نيسان من العام الجاري، بتهمة “التخابر مع دولة أجنبية”.

وكان الحوثيون، قد أحالوا في يونيو/حزيران من العام الماضي، عددا من الصحفيين إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بعد أن أضربوا عن الطعام، لكنها لم توجه لهم أي تهمة، وعلى إثر ذلك أُعيدوا للسجن.

ورغم المطالبات المتكررة من نقابة الصحفيين اليمنيين والمنظمات المعنية، بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين، إلا أن الجماعة المسلحة تواصل اختطاف 17 صحفياً، منذ منتصف العام 2015، دون أن توجه لهم أي تهمة.