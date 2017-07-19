صورة مؤثرة لوزير يمني يبكي لدى لقائه والدته المحاصرة بتعز

ظهر وزير يمني وهو يبكي بحرقة في لحظات احتضانه لوالدته الثمانينية بإحدى قرى ضواحي مدينة تعز، وذلك بعد فراق قسري دام أكثر من عامين ونصف، بسبب حصار المليلشيات للمدينة.

وجرى تداول صورة وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح على نطاق واسع على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

وزار 3 وزراء في الحكومة الشرعية تعز لأول مرة منذ بدء الحرب، وذلك للاطلاع على أوضاع المحافظة التي تشهد معارك متواصلة منذ أكثر من عامين.

وضم وفد الحكومة الشرعية الزائر لمحافظة تعز وزراء، الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، والتعليم العالي الدكتور حسين بسلامة، والتربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس.