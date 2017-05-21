⁠⁠⁠⁠⁠السفير الألماني يرد على منتقدي الجنوبيين المحتشدين في عدن

اعتبر السفير الألماني في اليمن “اندرياس كندل” اليوم الأحد، أن “التعبير السلمي عن الإرادة الشعبية في عدن أصبح واضحا ولا يقبل الجدال، في إشارة منه للمشككين بالتظاهرات الداعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن عنه مؤخرا.

وكتب اندرياس كندل، في تغريدة بموقع تويتر يقول، “في هذا الأثناء بعدن، تعبير سلمي مثير للإعجاب عن إرادة شعبية. لايمكن تجاهل الحاجة إلى الاستماع لا مكان للإنكار أو التشهير”.

Meanwhile in #Aden ….

Impressive expression of peaceful popular will is clear. Irrefutable need to listen; no place for denial/defamation. — Andreas Kindl (@AmbSanaa) May 21, 2017

وجاءت تصريحات كندل، بعد يوم واحد، من مطالبة السفير البريطاني في اليمن سيمون شركليف، الأطراف اليمنية بالتوافق والتصالح وحل المشاكل العالقة بالحلول السلمية، معتبرا الحديث عن انفصال الجنوب شأن يمني محلي تجب مناقشته بالحوار السلمي.

وقال شركليف في تغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر، “انفصال الجنوب هو في النهاية شأن يمني وعليهم حله من خلال حوارٍ سلمي”.

وأضاف، “تدعم المملكة المتحدة الدعوات لبناء دولة حديثة تعطي حكماً ذاتياً أكبر للجنوب وذلك على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني”.

وختم قائلا “نحث جميع الأطراف على تحقيق تطلعاتهم بشكل سلمي والعمل على نبذ العنف.. التصالح والتوافق يعني تقبل اختلافات الآخر”.