⁠⁠⁠⁠⁠السفير الألماني يرد على منتقدي الجنوبيين المحتشدين في عدن

اعتبر السفير الألماني في اليمن “اندرياس كندل” اليوم الأحد، أن “التعبير السلمي عن الإرادة الشعبية في عدن أصبح واضحا ولا يقبل الجدال، في إشارة منه للمشككين بالتظاهرات الداعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن عنه مؤخرا.

وكتب اندرياس كندل، في تغريدة بموقع تويتر يقول، “في هذا الأثناء بعدن، تعبير سلمي مثير للإعجاب عن إرادة شعبية. لايمكن تجاهل الحاجة إلى الاستماع لا مكان للإنكار أو التشهير”.

Meanwhile in #Aden ….

Impressive expression of peaceful popular will is clear. Irrefutable need to listen; no place for denial/defamation.

— Andreas Kindl (@AmbSanaa) May 21, 2017