الحوثيون يرفضون الاحتفال بذكرى الوحدة اليمنية

أخفت جماعة الحوثي كل ملامح الاحتفال بذكرى الوحدة اليمنية، في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، باستثناء إعلانها غدًا الإثنين عطلة رسمية بهذه المناسبة.

وكشفت مصادر محلية لـ”إرم نيوز” أن “المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين رفض صرف مبالغ مالية تقدر بـ30 مليون ريال للاحتفال بالذكرى 27 للوحدة اليمنية، في عدد من المدن بينها صنعاء”.

وأشارت المصادر إلى أنه في المقابل “صرفت الجماعة أكثر من 70 مليون ريال تحت مسمى حشد السبعين، الذي دعت له في ميدان السبعين بصنعاء السبت الماضي”.

وأضافت: “هناك محاولات لتغييب هذا اليوم في الذاكرة اليمنية مقابل احتفالات يوم 21 سبتمبر/ أيلول، وهو اليوم الذي اجتاح فيه الحوثيون صنعاء واستولوا على المؤسسات الرسمية”.

وأوضحت أن “جماعة الحوثي التي تسيطر على مفاصل السلطة والمنابر الإعلامية الرسمية أوعزت إلى أنصارها عدم تغطية أي احتفالية بذكرى الوحدة والتركيز بشكل أساس على تحركات مسلحيها في الجبهات المشتعلة”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مطالب الكثير من مكونات قوى الحراك الجنوبي، بالانفصال.