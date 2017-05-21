بالفيديو.. جنوبيو اليمن يردون بقوة على المشككين في “مليونية عدن” ويقتحمون “تريند” السعودية

دخلت “مليونية” عدن قائمة المواضيع الأكثر تداولا (تريند) على موقع تويتر في السعودية، خلال ساعات من انطلاقها، رغم اهتمام مغردي المملكة الكثر بموضوعات قمم الرياض الجارية في المملكة.

ويراهن النشطاء في جنوب اليمن على “مليونية” عدن اليوم الأحد، للرد على خصومهم المشككين في مدى التفاف الجماهير اليمنية حول المجلس السياسي الجديد الذي شُكّل برئاسة محافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي.

وفي تفاعلهم مع التظاهرة الحاشدة دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر وسمًا تحت اسم ” #مليونيه_٢١مايو_عدن” شهد تفاعلا واسعًا، جعله يدخل قائمة المواضيع الأكثر تداولا في السعودية.

وقال صاحب حساب يدعى، أبو أصيل القعيدي “في تدوينة له أرفق معها مقطع فيديو يظهر جانبًا من الحشد الجماهيري “#مليونيه_٢١مايو_عدن رغم تجاهل كل القنوات من نقل هذه الحشود المزمجرة إلا أن صوتكم سيصل الى العالم رغماً عنهم #المجلس_الانتقالي_الجنوبي يمثلنا”.

#مليونيه_٢١مايو_عدن رقم تجاهل كل القنوات من نقل هذه الحشود المزمجره الا ان صوتكم سيصل الى العالم رغماً عنهم #المجلس_الانتقالي_الجنوبي يمثلنا pic.twitter.com/9F3Av6DN1r — ابو اصيل القيدعي (@lej5qbwYITksFv2) May 21, 2017

وأضاف مغرد آخر يستخدم حسابا باسم عبد الخالق أحمد “#مليونية_21مايو_عدن قبله فخر على رؤوسكم يا من تحملتم حرارة الشمس وأعلنتوا أن الجنوب اليوم غير الامس”.



#مليونية_21مايو_عدن

قبله فخر على رؤوسكم يا من تحملتم

حرارة الشمس وأعلنتوا أن الجنوب اليوم

غير الامس pic.twitter.com/AzQvq1CkaC — عبدالخالق احمد (@abdulkhaleq2030) May 21, 2017

وعلى نفس المنوال غرد ناشط آخر يستخدم حسابا باسم دموع الفراق اليافعي قائلا: “شعب_عظيم_شعب_جبار_ترجف_الايادي_يتلعثم_الكلام تذرف_الدموع_لهذا_الحشد_المهيب_يارباه_شعب_يعشق_الحريه #مليونيه_٢١مايو_عدن“.

ووصفت تقارير إعلامية محلية التظاهرة التي نظمها جنوبيو اليمن اليوم بأنها “أضخم تظاهرة على الإطلاق” في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد.

وأظهر مقطع فيديو من مكان تجمع المتظاهرين حشودًا كبيرة، تحمل الأعلام الجنوبية، في ساحة العروض الرئيسية بعدن رغم درجات الحرارة العالية.

وقدِم المشاركون من محافظات الجنوب، المختلفة، ونقلت صحيفة “عدن الغد” عن سياسيين وناشطين جنوبيين قولهم “إن تظاهرة عدن التي جاءت بالتزامن مع إعلان فك ارتباط الجنوب هي بكل تأكيد استفتاء على تقرير المصير”.