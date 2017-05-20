السفير البريطاني باليمن: انفصال الجنوب شأن يمني

السفير البريطاني باليمن: انفصال الجنوب شأن يمني

#إرم_نيوز

المصدر: لندن – إرم نيوز

طالب السفير البريطاني في اليمن سيمون شركليف اليوم السبت الأطراف اليمنية بالتوافق والتصالح وحل المشاكل العالقة بالحلول السلمية، معتبرا الحديث عن انفصال الجنوب شأنا يمنيا محليا تجب مناقشته بالحوار السلمي.

وقال شركليف في تغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر “انفصال الجنوب هو في النهاية شأن يمني وعليهم حله من خلال حوارٍ سلمي”.

وأضاف “تدعم المملكة المتحدة الدعوات لبناء دولة حديثة تعطي حكماً ذاتياً أكبر للجنوب وذلك على ماتم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني”.

وختم قائلا “نحث جميع الأطراف على تحقيق تطلعاتهم بشكل سلمي والعمل على نبذ العنف.. التصالح والتوافق يعني تقبل اختلافات الآخر”.

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