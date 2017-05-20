السفير البريطاني باليمن: انفصال الجنوب شأن يمني

طالب السفير البريطاني في اليمن سيمون شركليف اليوم السبت الأطراف اليمنية بالتوافق والتصالح وحل المشاكل العالقة بالحلول السلمية، معتبرا الحديث عن انفصال الجنوب شأنا يمنيا محليا تجب مناقشته بالحوار السلمي.

3/3 نحث جميع الأطراف لتحقيق تطلعاتهم بشكل سلمي والعمل على نبذ العنف. التصالح والتوافق يعني تقبل اختلافات الآخر. — Simon Shercliff (@SimonShercliff) ٢٠ مايو، ٢٠١٧

2/3 تدعم المملكة المتحدة الدعوات لبناء دولة حديثة والذي يعطي حكماً ذاتياً أكبر للجنوب وذلك على ماتم الإتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني. — Simon Shercliff (@SimonShercliff) ٢٠ مايو، ٢٠١٧

وقال شركليف في تغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر “انفصال الجنوب هو في النهاية شأن يمني وعليهم حله من خلال حوارٍ سلمي”.

وأضاف “تدعم المملكة المتحدة الدعوات لبناء دولة حديثة تعطي حكماً ذاتياً أكبر للجنوب وذلك على ماتم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني”.

وختم قائلا “نحث جميع الأطراف على تحقيق تطلعاتهم بشكل سلمي والعمل على نبذ العنف.. التصالح والتوافق يعني تقبل اختلافات الآخر”.