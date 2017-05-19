في بيان تضمن مفاجأة.. الحوثيون يزعمون استهداف الرياض بصاروخ باليستي قبيل وصول ترامب

زعم الحوثيون، مساء اليوم الجمعة، إطلاق صاروخ باليستي على العاصمة السعودية الرياض، وذلك قبيل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي في زيارة مرتقبة للمملكة.

وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن “القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز (بركان 2) على العاصمة السعودية الرياض، التي تبعد عن الحدود اليمنية أكثر من 1000 كم مربع”.

وتضمنت ما ذكرته الوكالة الحوثية مفاجأة، إذ لم تدّعي هذه المرة كما جرت العادة أن “الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية وخلّف خسائر كبيرة”.

وكان آخر إعلان حوثي عن إطلاق صاروخ باليستي على الرياض، قد أثار موجة واسعة من السخرية من الجماعة اليمنية ووسائل إعلامها.