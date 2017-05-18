إعلامي يمني: ترقيات عسكرية لصحفيين مقربين من الإصلاح

كشف الإعلامي اليمني صالح الضالعي عن سلسلة من عمليات ترقية يقوم بها نائب الرئيس اليمني اللواء علي محسن الأحمر في الجيش اليمني “لصحفيين مقربين من حزب الإصلاح”.

وكانت آخر تلك الترقيات العسكرية للإعلاميين المقربين من حزب الإصلاح ترقية الإعلامي في قناة اليمن الفضائية التي تبث من العاصمة السعودية الرياض “جميل عز الدين” إلى رتبة عقيد رغم أنه لم ينضم إلى سلك الجيش.

وأكد الضالعي على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أن المقاومين يتجاهلونهم مضيفًا: لم يحدث هذا قط في زمن الفاسد علي عفاش البتة بينما يحدث هذا في زمن الأفسد منه علي محسن وإخونجيته.