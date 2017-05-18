الحكومة اليمنية تؤكد أن القيادي الحوثي المتوكل ما زال محتجزًا في مأرب

نفى مصدر أمني بمحافظة مأرب، صحة الأنباء، التي تداولتها وسائل إعلام محلية خلال الأيام الماضية، حول إطلاق سراح القيادي الحوثي، مصطفى المتوكل رئيس “الهيئة العامة للاستثمار”، التابعة لحكومة الحوثيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، سبأ، اليوم الخميس، عن المصدر قوله إن “المدعو المتوكل يخضع للتحقيق بمأرب، وفق الإجراءات المتبعة”.

وضُبط المتوكل، أواخر إبريل/ نيسان الماضي، بمحافظة مأرب، أثناء محاولته العودة إلى اليمن قادماً من العاصمة المصرية القاهرة، عن طريق التهريب، عبر منفذ شحن حدودي.

ونقلت وسائل إعلام يمنية، اليوم الخميس، أن السلطات المحلية بمأرب، سلمت مصطفى المتوكل لقوات التحالف العربي المشترك بالمحافظة، بعد جملة من الضغوطات في سبيل الإفراج عنه.

وأثارت حادثة احتجاز القيادي في جماعة الحوثيين، جدلاً واسعاً، بعد أن انقسم اليمنيون بين مطالبين بالإفراج عنه وبين مطالبين بضرورة إبقائه محتجزاً والتحقيق معه، للضغط على المتمردين ودفعهم نحو الإفراج عن مئات المختطفين قسراً.