محافظ حضرموت يتهم عسكريين بدعم القاعدة

اتهم محافظ حضرموت وعضو المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء أحمد سعيد بن بريك، عسكريين في قيادة المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت، بتقديم الدعم لعناصر تنظيم القاعدة في المحافظة.

وقال بن بريك خلال لقاء تلفزيوني أمس الأربعاء، إن “السلطة المحلية بحضرموت تمتلك معلومات وأدلة كافية تثبت تورط عسكريين في قيادة المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت في عمليات إرهابية شهدتها المحافظة”.

وأوضح أن “عددًا من عناصر تنظيم القاعدة التي هاجمت قوات الجيش بالمكلا وتم القبض عليهم، عثر بحوزتهم على بطاقات عسكرية تابعة لقيادة المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت“، مشيرًا إلى أن “هناك جهات معروفة تدعمهم”.

وأكد أن “رؤيته السياسية لمستقبل البلاد تتمثل في إعادة صياغة الوحدة من جديد من خلال مشروع الإقليمين الشمالي والجنوبي بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي”، مضيفًا أن “مؤتمر حضرموت الجامع هو مرجعية للسلطة المحلية للتأسيس لدولة مدنية”.

وجدد بن بريك تأييده للمجلس الانتقالي الجنوبي، مشددًا على أنه “من حق الجنوب أن يتفاوض مع الشرعية اليمنية”.

وأشاد بالشرعية وبدول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، مثمناً “جهود الإمارات في تطبيع الحياة في حضرموت ودعمها اللامحدود”.