بالفيديو.. إضراب مفتوح يوقف العمل في البنك المركزي بعدن

توقف العمل في البنك المركزي اليمني بعدن، منذ أمس الأربعاء، عقب إعلان عمال وموظفي البنك إضرابًا مفتوحًا عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم.

وشهد البنك المركزي بعدن والذي بات مركزًا رئيسيًا منذ العام الماضي، الأسبوع الماضي، احتجاجات عمالية حاشدة، وقام العمال والموظفون بطرد القائم بأعمال محافظ البنك ومدير مكتبه وسط صيحات تردد “ارحل”.

وطالب العمال في وثيقة رسمية بـ”تغيير القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد حسين، ومدير مكتب نائب المحافظ عبدالله الزريقي، متهمين إياهما بـ”الفساد والنهب”.

لكن الطلب الثاني في الوثيقة أثار جدلاً واسعًا في عدن، حيث تمثل بتوظيف أبناء الموظفين والمتقاعدين، الأمر الذي ندد به قطاع واسع من اليمنيين، مشددين على أن التوظيف في البنك “ليس توريثًا ومن غير المعقول إطلاقًا الانصياع له”.

وكان البنك المركزي بعدن أعلن قبل أكثر من شهر فتح باب التوظيف لـ 15 موظفًا فقط من الدرجة الأولى وبكفاءة عالية، ووضع الكثير من الشروط التي تكاد أن تكون “تعجيزية” لا سيما في الوضع الراهن الذي تشهده البلاد، إلا أنه استقبل آلاف الملفات من المتقدمين للتوظيف، وبعد المفاضلة تم اختيار 50 متقدمًا لإنجاز الامتحان التحريري الذي تم الأسبوع الماضي.

ويبدو أن هذه الخطوة أثارت عمال وموظفي البنك الذين نظموا احتجاجًا وأعلنوا عن الإضراب المفتوح، بسبب استثناء قيادة البنك لشرط من شروطهم وهو توظيف أبنائهم وأبناء المتقاعدين في البنك حتى وإن كانوا لا يتمتعون بالخبرة الكافية التي تؤهلهم لشغل هذه الوظائف الهامة بالدولة.

في المقابل وجه نائب وزير المالية الدكتور منصور البطاني فروع كاك بنك في عدن أمس الأربعاء باستقبال إيرادات مصلحة الجمارك بعدن بدلاً من البنك المركزي اليمني الذي يشهد إضرابًا مفتوحًا أدى إلى إيقاف العمل فيه.

ولا يتواجد محافظ البنك المركزي منصر القعيطي ولا أي مسؤول في الحكومة الشرعية في العاصمة عدن منذ أسابيع لأسباب مجهولة، الأمر الذي ساهم إلى حد كبير في تردي الأوضاع وانهيار بعض الخدمات الضرورية كالكهرباء.

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