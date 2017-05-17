هاني بن بريك يتعهد بمحاسبة قيادات أمنية عذبت صحفيين يمنيين

تعهد القيادي في المقاومة الجنوبية المشرف على قوات “الحزام الأمني” هاني بن بريك، بمحاسبة قيادات أمنية تابعة له بعد اعتقالها صحفيين يمنيين وتعذيبهم بعد اتهامهم بالإلحاد.

وقال بن بريك في تغريدة: “ستتم محاسبة كل من تسبب في أذية صحفي أو إعلامي أيا كان ومن يستخدم قوة الجهات الرسمية لأغراض شخصية ستتم محاسبته والتحالف معين لنا لتحقيق هذا.

ستتم محاسبة كل من تسبب في أذية صحفي أو إعلامي أيا كان ومن يستخدم قوة الجهات الرسمية لأغراض شخصية ستتم محاسبته والتحالف معين لنا لتحقيق هذا — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) May 17, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “أتكلم عن محاسبة المخطئين بصفتين، الأولى المسؤولية عن آلاف الرجال في الأرض جبهات وغيرها، والثانية مسؤوليتنا الأخلاقية التي يحتمها الدين والعرف”.

أتكلم عن محاسبة المخطئين بصفتين :

١- المسؤولية عن آلاف الرجال في الأرض جبهات وغيرها.

٢- مسؤوليتنا الأخلاقية التي يحتمها الدين والعرف . — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) May 17, 2017

وكان طقم أمني يتبع معسكر 20 في عدن قد اعتقل الصحفيين ماجد الشعيبي وحسام ردمان وهاني الجنيد، الثلاثاء الماضي، فور خروجهم من عزاء أحد الأشخاص، حيث وجهت للصحفيين الثلاثة تهمة الإلحاد وتعرضوا لتعذيب داخل المعسكر قبل أن يفرج عنهم لاحقا.

وأثارت الواقعة حالة من الصدمة بعدن حيث سادت حالة من المخاوف من وقوع عمليات تعذيب وانتهاكات، بحسب موقع “عدن الغد”.