هاني بن بريك يتعهد بمحاسبة قيادات أمنية عذبت صحفيين يمنيين

هاني بن بريك يتعهد بمحاسبة قيادات أمنية عذبت صحفيين يمنيين

#إرم_نيوز

المصدر: عدن - إرم نيوز

تعهد القيادي في المقاومة الجنوبية المشرف على قوات “الحزام الأمني” هاني بن بريك، بمحاسبة قيادات أمنية تابعة له بعد اعتقالها صحفيين يمنيين وتعذيبهم بعد اتهامهم بالإلحاد.

وقال بن بريك في تغريدة: “ستتم محاسبة كل من تسبب في أذية صحفي أو إعلامي أيا كان ومن يستخدم قوة الجهات الرسمية لأغراض شخصية ستتم محاسبته والتحالف معين لنا لتحقيق هذا.

وأضاف في تغريدة أخرى: “أتكلم عن محاسبة المخطئين بصفتين، الأولى المسؤولية عن آلاف الرجال في الأرض جبهات وغيرها، والثانية مسؤوليتنا الأخلاقية التي يحتمها الدين والعرف”.

وكان طقم أمني يتبع معسكر 20 في عدن قد اعتقل الصحفيين ماجد الشعيبي وحسام ردمان وهاني الجنيد، الثلاثاء الماضي، فور خروجهم من عزاء أحد الأشخاص، حيث وجهت للصحفيين الثلاثة تهمة الإلحاد وتعرضوا لتعذيب داخل المعسكر قبل أن يفرج عنهم لاحقا.

وأثارت الواقعة حالة من الصدمة بعدن حيث سادت حالة من المخاوف من وقوع عمليات تعذيب وانتهاكات، بحسب موقع “عدن الغد”.

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