القبض على قيادي في القاعدة متخف بملابس نسائية بعدن

المصدر: وكالات - إرم نيوز

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة عدن، جنوب اليمن، مساء الثلاثاء، القبض على قيادي في تنظيم القاعدة، بمدينة الشيخ عثمان، “متخفيًا بملابس نسائية”، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر، إن “فريق مكافحة الإرهاب التابع لشرطة عدن، تمكن مساء الثلاثاء، من القبض على أسامة الزبح، القيادي في تنظيم القاعدة، متخفيًا بملابس نسائية في أحد شوارع مدينة الشيخ عثمان”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “الزبح يعد المتهم الأول في تنفيذ عدة اغتيالات في عدن، استهدفت رجال أمن وقيادات في المقاومة الشعبية ورجال دين”، مشيرًا إلى أنه “سيخضع للتحقيقات خلال الساعات المقبلة”.

وأوضح أن “معلومات استخباراتية قدمتها قيادة دول التحالف العربي، بالتعاون مع فرق مكافحة الإرهاب، أفضت إلى القبض على الزبح”.

وشهدت عدن، خلال الأشهر الأولى من العام الماضي 2016، حوادث قتل متكررة، ذهب ضحيتها العشرات من قيادات الجيش والأمن والنيابة العامة والقضاء ورجال المقاومة الشعبية، وأئمة المساجد، إلا أنها تلاشت خلال الأشهر الأخيرة من العام نفسه، عقب الحملة الأمنية التي قامت بها، وحدات من الجيش اليمني والشرطة، بالتعاون مع دول التحالف العربي، ضد مواقع قريبة لتنظيم القاعدة.