اليمن.. تظاهرة حاشدة في شبوة دعمًا للمجلس الانتقالي الجنوبي

اليمن.. تظاهرة حاشدة في شبوة دعمًا للمجلس الانتقالي الجنوبي
المصدر: إرم نيوز

بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر، تجمعًا جماهيريًا حاشدًا في محافظة شبوة اليمنية اليوم الثلاثاء، دعما لـ “المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي يرأسه محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي.

 ونُظمت التظاهرة في مدينة عتق عاصمة المحافظة، وبمشاركة أعضاء من السلطة المحلية على رأسهم المحافظ أحمد لملس عضو المجلس الانتقالي الجنوبي.

ورفع المشاركون لافتات داعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأخرى تؤكد عدم تعارضه مع أهداف التحالف العربي في اليمن.

وأظهرت الصور رفع المشاركين لأعلام دول التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

ويؤكد مؤيدو المجلس الانتقالي الجنوبي أنه لا يتعارض مع شرعية الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

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