اليمن.. تظاهرة حاشدة في شبوة دعمًا للمجلس الانتقالي الجنوبي

المصدر: إرم نيوز

بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر، تجمعًا جماهيريًا حاشدًا في محافظة شبوة اليمنية اليوم الثلاثاء، دعما لـ “المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي يرأسه محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي.

ونُظمت التظاهرة في مدينة عتق عاصمة المحافظة، وبمشاركة أعضاء من السلطة المحلية على رأسهم المحافظ أحمد لملس عضو المجلس الانتقالي الجنوبي.

شبوة الشموخ تتوافد مسيرة شبوه الكبرى المؤيدة للمجلس الانتقالي ودعم لمحافظ شبوه وعضو المجلس الانتقالي احمد حامد لملس pic.twitter.com/LsUJhAmHhm — قيصر الجنووب العولقي (@aa2876131) May 16, 2017

ورفع المشاركون لافتات داعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأخرى تؤكد عدم تعارضه مع أهداف التحالف العربي في اليمن.

وأظهرت الصور رفع المشاركين لأعلام دول التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

اليوم شبوه تغتسل من نجس مخلفاتها من الامن القومي وحزب الاصلاح وبقايا من نهبو وعاثو بها فسادا

شبوه اليوم شامخه بقياده ابنها البار حامد لملس pic.twitter.com/wKFzPs2SHJ — ناشط اجتماعي …عدن. (@abdulnasir5550) May 16, 2017

ويؤكد مؤيدو المجلس الانتقالي الجنوبي أنه لا يتعارض مع شرعية الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.