الحوثيون يوقفون طباعة الصحيفة الرسمية لحزب صالح

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أوقفت جماعة الحوثي، طباعة الصحيفة الرسمية لحزب “المؤتمر الشعبي” التابع لحليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في خطوة هي الأولى من نوعها بين الحليفين منذ سيطرتهما على العاصمة اليمنية صنعاء في 2014.

وقال نشطاء في حزب صالح، الثلاثاء، إن “الحوثيين الذين يسيطرون على مطابع التوجيه المعنوي، في صنعاء، أوقفوا في وقت متأخر من مساء الاثنين، طباعة صحيفة (الميثاق) الأسبوعية الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي العام”.

محمد أنعم، الصحافي في حزب صالح ورئيس تحرير صحيفة “الميثاق”، قال في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، إنه “تم رفض طباعة الصحيفة، التي تمثل لسان المؤتمر الشعبي العام”، محملًا المسؤولية لوزيري الدفاع والإعلام” في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليًا.

ودعا الصحافيين اليمنيين والعرب، وفي مقدمتهم اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين للتضامن مع الصحيفة.

وكشف أنعم أن “الصحافيين والعاملين في صحيفة الميثاق يتعرضون لأسوأ أساليب الترهيب والملاحقة بدعاوى كيدية في المحاكم، حتى وصل الأمر لإيقاف طباعة الصحيفة تحت مبررات كاذبة وابتزازية”.

وشدد أن “الهدف من منع طباعة الصحيفة، هو تكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي وخنق صوت المؤتمر الشعبي العام”، حسب قوله.

وبعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في أيلول/ سبتمبر 2014، توقفت معظم الصحف والقنوات التلفزيونية عن العمل.

وتشهد عدة محافظات يمنية، منذ خريف العام 2014، حربًا بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات صالح من جهة أخرى؛ مخلفة أوضاعًا إنسانية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.