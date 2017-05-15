سخرية واسعة من الحوثيين بعد اتهامهم ترامب بنشر الكوليرا في اليمن

المصدر: عدن – إرم نيوز

سخر ناشطون يمنيون، من جداريات نشرها الحوثيون، على جدران العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الإثنين، تدّعي أن وباء الكوليرا الذي بات منتشراً بشكل مفجع، هو “هدية”، من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ورسم الحوثيون على جدران العاصمة، عدداً من الجداريات، مدون عليها “مرض الكوليرا هدية أمريكية من ترامب قبل زيارته مملكة آل سعود”.

وأثارت هذه الجداريات سخرية واسعة من النشطاء اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال عضو المجلس السياسي السابق، لدى جماعة الحوثي، علي البخيتي “قلك الكوليرا من ترامب، هههه، عاد الجنان يشتي له عقل.. شوفوا حل مع غباء أصحابكم، الله ما يلحقهم خير، عقول كهنوتية عفنة”.

وقال الصحفي أحمد الصباحي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك “في اليمن يوجد بلاء اسمه الحوثية.. أما الكوليرا والفقر والحرب ما هي إلا نتائج”.

وأعلن الحوثيون، عن وفاة 115 حالة مصابة بالكوليرا، في العاصمة اليمنية صنعاء وحدها، وتسجيل أكثر من 8600 حالة إصابة في المحافظات الأخرى.

وفي وقت تعاني محافظة أبين، المتاخمة من جهة الشرق لعاصمة البلاد المؤقتة عدن، من شحّ في الإمكانيات الطبية، انتشر وباء الكوليرا في مديريات المنطقة الوسطى، بشكل مفاجئ، حيث بلغ عدد الإصابات نحو 270 إصابة، توفيت منها 3 حالات.

وذكرت مصادر محلية في مستشفى لودر، بمحافظة أبين، أن الكادر الطبي لجأ إلى تمديد المرضى على ممرات المستشفى، نظرا لقلة الأسرّة، إلى جانب نقص المحاليل الطبية المضادة لوباء الكوليرا.