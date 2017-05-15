احتجاجًا على تأخر الرواتب.. حراس محكمة عدن يمنعون الموظفين من الدخول

المصدر: عدن - إرم نيوز

منع حراس مبنى محكمة الاستئناف في محافظة عدن جنوبي اليمن، اليوم الإثنين، القاضي الرئيسي بالمحكمة والموظفين من دخول مكاتبهم لمباشرة أعمالهم.

وقال مصدر في المحكمة فضل عدم ذكر اسمه، إن “حراس مبنى محكمة الاستئناف في مدينة كريتر بعدن منعوا اليوم كل الموظفين، بمن فيهم رئيس المحكمة القاضي فهيم الحضرمي، من الدخول إلى المبنى”.

ولفت إلى أن “الحراس زعموا أنهم من عناصر المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وطالبوا بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 5 أشهر، وإلا سوف يستمرون بإغلاق المبنى”.

وتتصاعد في عدن، منذ عدة أشهر، موجة الاحتجاجات والأصوات المطالبة بصرف رواتب الموظفين المتأخرة، خاصة رواتب العسكريين والمتقاعدين وعناصر المقاومة، مما دفع البعض في مرات كثيرة إلى قطع الطرقات ومنع حركة المركبات في العديد من شوارع المدينة.

وكان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أكد في 21 أبريل/نيسان الماضي، أن حكومته ستصرف مرتبات الموظفين في المحافظات المحررة نهاية كل شهر بانتظام.