الإمارات: نقف إلى جانب اليمن وحريصون على وحدته وسلامة أراضيه

المصدر: الرياض – إرم نيوز

قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جدد التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب اليمن وحرصها الدائم على أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي مع وزير الخارجية الإماراتي وفقا للوكالة.

ويأتي ذلك وسط ما تصفه مصادر خليجية بحملة إعلامية ممنهجة يقودها مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين، بهدف تشويه دور الإمارات الفاعل في اليمن.

واشاد الوزير المخلافي خلال الاتصال “بجهود الإمارات العربية المتحدة ووقوفها الدائم والداعم لليمن قيادة وحكومة وشعبا في مختلف المراحل والظروف، وعبر مراحل تاريخية مختلفة كنهج مبدئي لدولة الامارات الذي انتهجه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وخطى على نهجه أبناؤه الكرام وحكام الامارات تجاه أشقائهم في اليمن”.

وأشار المخلافي إلى أن “الدور الاماراتي قد توج بالدور الفعال والمحوري والتضحيات العظيمة التي قدمتها دولة الامارات العربية المتحدة في الدفاع عن اليمن وعروبته تجاه الانقلاب الذي تدعمه ايران عبر اياديها في اليمن من خلال ميليشيا الحوثي وصالح والتي كانت تشكل خطراً ليس على اليمن فحسب بل على المنطقة كلها والامة العربية قاطبة”.

وأجري المخلافي كذلك سلسلة اتصالات بباقي وزراء خارجية دول الخليج المنضوية ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية في اليمن.

وكان أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي قد قال مساء اليوم السبت إن دور بلاده في اليمن “مساند للسعودية وهدفه خير اليمن، ومن يدعي مصالح ضيقة لنا في ميناء أو قاعدة أو منطقة، حزبى جاحد لا يدرك توجهنا وموقفنا”.

وأضاف قرقاش في سلسلة تغريدات على “تويتر” ردا على المشككين في دور الإمارات باليمن “تحركنا ضمن التحالف العربي موجهاته استراتيجية وقومية، ومقاصد بعض من ينتقدنا حزبية صغيرة أو شخصية ومادية، شتان الفرق بين منطق الدولة ومنطق هؤلاء”.

وتابع الوزير الإماراتي قائلا “في خضم ضبابية موقف هذا السياسي وانتهازية ذاك الحزبي، يبرز أداء جيش الإمارات وعملها التنموي والإنساني صادقا ومؤثرا، شتان ما بين الفعل والثرثرة”.