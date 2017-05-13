سلطة عدن المحلية تعلن تأييدها للرئاسة اليمنية وترفض “المجلس الانتقالي”

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أعلنت المجالس المحلية والمكتب التنفيذي في محافظة عدن، تأييدها للبيان الصادر عن اجتماع الرئيس عبدربه منصور هادي، مع هيئة مستشاريه، الرافض لـ”المجلس الانتقالي” لإدارة جنوب اليمن، الذي أعلن عنه مؤخرًا.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم السبت، عن السلطة المحلية والمكتب التنفيذي في محافظة عدن، نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”. مؤكدة على “الالتزام بما ورد في البيان الصادر عن الاجتماع بجميع فقراته مع تأكيدها الوقوف مع شرعية الرئيس هادي، الممثل الشرعي لخيارات الشعب وبالشراكة الحقيقية مع الأشقاء في دول التحالف العربي وعلى رأسها السعودية”.

وثمن البيان، “الأدوار الكبيرة التي بذلها رئيس الجمهورية من أجل الوصول إلى حل عادل للقضية الجنوبية، بعيداً عن المناكفات السياسية التي لا تخدم القضية ولا مستقبل الشعب”.

ويوم الخميس، عقد الرئيس هادي اجتماعا بهيئة مستشاريه، صدر عنه بيان يرفض “بشكل قطعي” ما سمي بـ”المجلس الانتقالي” لإدارة الجنوب، الذي أعلنه ظهر ذات اليوم، عيدروس الزبيدي، محافظ عدن المقال من قبل هادي.

ويتشكل المجلس الانتقالي من 26 شخصية برئاسة الزبيدي، وذلك لإدارة المحافظات الجنوبية، وضم 4 محافظين.

وقوبل تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي برفض قاطع من الرئاسة اليمنية والحكومة الشرعية.

يشار أنه بعد أيام من إقالة الزبيدي في 27 أبريل/ نيسان الماضي، فوّض حشد جماهيري (لم يكشف عمن يقف وراءه) بتشكيل قيادة سياسية لإدارة وتمثيل جنوبيي البلاد، وفقا لبيان صادر عن الحشد، الذي نظم بساحة العروض بمنطقة خور مكسر بمدينة عدن.