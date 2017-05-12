أنباء عن استقالة لطفي باشريف وزير الاتصالات في الحكومة اليمنية

المصدر: عدن- إرم نيوز

كشفت مصادر خاصة عن تقديم وزير الاتصالات، في الحكومة اليمنية الشرعية، لطفي باشريف، استقالته من منصبه كوزير في حكومة بن دغر.

وتأتي استقالة باشريف، عقب يوم واحد من اختياره عضوا في هيئة رئاسة الكيان السياسي الجنوبي، الذي أعلن عنه، أمس الخميس، برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي، محافظ عدن السابق.

ولم يُعلن عنها حتى اللحظة بشكل رسمي، عن استقالة باشريف من حكومة بن دغر، إلا أن المصادر أكدت لـ”إرم نيوز” أن خبر استقالته “جاء عبر من مصادر موثوقة ومقربة منه”.

وعقب إعلان الزبيدي عن الهيئة الرئاسية للكيان السياسي الجنوبي، والمكون من 26 عضواً، والذي يعد كما جاء في إعلانه “مجلس انتقالي لإدارة الجنوب محلياً ودولياً”، أصدرت الرئاسة اليمنية بياناً رافضاً لهذه الخطوة.

وجاء في بيان الرئاسة اليمنية المطالبة بـ”موقف واضح وصريح من قبل الأسماء التي وردت كأعضاء في المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي تعمل في إطار الحكومة الشرعية أو من جاءت أسماؤهم من محافظي المحافظات الجنوبية التي تخضع لسلطة الشرعية، منذ دحر ميليشيات الحوثي وصالح منها منتصف صيف العام 2015″.