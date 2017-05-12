احتفالات وتأييد واسع في جنوب اليمن لإعلان المجلس الانتقالي برئاسة الزُّبيدي (فيديو وصور)

المصدر: متابعات - إرم نيوز

عمّت أرجاء محافظات جنوب اليمن حالة من الاحتفاء الشعبي بعد إعلان تشكيل المجلس الانتقالي برئاسة المحافظ السابق لمحافظة عدن اللواء عيدروس الزبيدي.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الألعاب النارية في سماء مدينة عدن والمكلا عاصمة محافظة حضرموت، ومناطق جنوبية عديدة، احتفالًا بإعلان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي لإدارة الجنوب وتمثيله داخليًا وخارجيًا.

ولاقى إعلان تشكيل المجلس الانتقالي ترحيبًا واسعًا من قبل أبناء الجنوب، حتى من الموظفين الحكوميين رغم تلقيهم تهديدات بالعزل من مناصبهم وفقًا لمصادر محلية.

وتتالت بيانات تأييد المجلس الانتقالي، من الجنوبيين في الداخل والخارج بما في ذلك الرؤساء السابقون لليمن الجنوبي.

من احتفالات ليل امس بمناسبة اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي pic.twitter.com/KBjBmLbWQz — كلنا الجنوب (@hde999) May 12, 2017

ويقول محللون إن هذا التأييد الواسع يضفي شرعية جماهيرية على المجلس الانتقالي الجنوبي، في مواجهة الرفض الرسمي الصادر من الحكومة الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأعلن في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس الخميس، عن تشكيل مجلس سياسي انتقالي في جنوب اليمن، برئاسة المحافظ السابق عيدروس الزبيدي.

وبحسب الإعلان تضم هيئة رئاسة المجلس السياسي الجديد، الذي تم تأسيسه انطلاقًا من توصيات إعلان عدن “التاريخي” الأسبوع الماضي 23 شخصية.

احتفالات عدن هذا المساء بمناسبة اعلان المجلس الانتقالي pic.twitter.com/d1oaDjfUNJ — عبد الرب راشد (@9AsesWSLseP4Rug) ١٢ مايو، ٢٠١٧

ومن ضمن المعينين في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي شخصيات تعمل في حكومة بن دغر، كما خلت الأسماء من القيادات التاريخية للحراك الجنوبي، التي قادت مسيرته طوال الفترة الماضية

ونظّمت القوى الجنوبية الأسبوع الماضي تظاهرة أطلقت عليها ”مليونية عدن التاريخية”، أصدرت على إثرها بيانًا أكدت فيه تفويض محافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي، بتشكيل مجلس سياسي.