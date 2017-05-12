بن بريك يردّ على بيان الرئاسة اليمنية بشأن المجلس الانتقالي الجنوبي

المصدر: عدن- إرم نيوز

قال هاني بن بريك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء اليمني السابق إنه مستمر بدعم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، حتى إيقاف التوسع الإيراني في المنطقة.

وأوضح بن بريك في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” قائلاً: “مستمرون مع التحالف لاقتلاع التمدد الفارسي من المنطقة، ورجال الجنوب هم من يحققون الانتصارات على الجبهات الشمالية ولن نتوانى عن ذلك”.

وأكد الوزير المقال أن تشكيل المجلس العسكري الجنوبي لم يستأذن فيه أحد، كما لم يستأذن “في تقرير مصيرنا وأرضنا بيدنا، وسنموت دونها وخلفنا شعب بإرادة لا تقهر ولن نخضع إلا لله”.

وتأتي التغريدات ردًا على بيان للرئاسة اليمنية أعلنت فيه رفضها القاطع لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” ودعت كل من يعمل عليه للانخراط في صفوف الشرعية.

ودعت الرئاسة اليمنية في بيان أصدرته مساء الخميس كل المسؤولين وغيرهم ممن وردت أسماؤهم في المجلس الانتقالي لإعلان موقف واضح وجلي منه.

وعبّر البيان عن الرفض القاطع، لما سُمّي بـ”تشكيل مجلس انتقالي جنوبي يقوم بإدارة وتمثيل الجنوب”مؤكدًا أن ” تلك التصرفات والأعمال تتنافي كلياً مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها محليًا وإقليميًا ودوليًا والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والقرارات ذات الصِّلة”.

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلن محافظ عدن السابق عيدروس الزُبيدي، تشكيل مجلس انتقالي يتكون من 26 شخصية برئاسته، وهاني بن بريك نائبًا له، وذلك لإدارة المحافظات الجنوبية.

وضم المجلس المعلن عنه 4 محافظين من المحافظات الجنوبية، هم: محافظ حضرموت، أحمد بن بريك، ومحافظ شبوة، أحمد حامد لملمس، ومحافظ الضالع، فضل الجعدي، ومحافظ لحج، ناصر الخبجي، فيما غاب محافظ مدينة أبين، التي ينحدر منها الرئيس هادي.

كما ضم المجلس وزيرين جنوبيين في الحكومة الشرعية، هما: وزير النقل مراد الحالمي، ووزير الاتصالات لطفي باشريف.