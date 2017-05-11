المخلافي يوجه رسالة شديدة اللهجة لأعضاء “المجلس الانتقالي”

المصدر: عدن- إرم نيوز

قال وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، فجر اليوم الجمعة، إن المشاريع “قصيرة النظر” مصيرها الفشل، إلا أن لها آثاراً كارثية؛ في إشارة إلى تشكيل “مجلس حكم انتقالي جنوبي”، لإدارة المحافظات الجنوبية.

وأضاف المخلافي، في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “ممارسة السياسة بالرغبات، دون قراءة دقيقة للواقع المحلي والعربي والدولي، ولا متطلبات اللحظة التاريخية، كان باستمرار أحد أسباب الكوارث اليمنية”.

وأكد المسؤول اليمني، أن “استقلال وسلامة ووحدة اليمن، وسيادة أراضيه، إلتزام دولي وعربي وخليجي، والتزام وتوافق يمني، وفق لمخرجات الحوار الوطني”، مشدّداً على أن “كل ما هو خلاف ذلك باطل”.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن محافظ عدن السابق عيدروس الزُبيدي، عن تشكيل مجلس انتقالي يتكون من 26 شخصية برئاسته، وذلك لإدارة المحافظات الجنوبية.

وضم المجلس المعلن عنه 4 محافظين من المحافظات الجنوبية، هم محافظ حضرموت، أحمد بن بريك، ومحافظ شبوة، أحمد حامد لملمس، ومحافظ الضالع، فضل الجعدي، ومحافظ لحج، ناصر الخبجي، فيما غاب محافظ أبين، التي ينحدر منها الرئيس هادي.

كما ضم المجلس وزيرين جنوبيين في الحكومة الشرعية، هما وزير النقل مراد الحالمي، ووزير الاتصالات لطفي باشريف.