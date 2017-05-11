ماذا قال محافظ لحج عن “المجلس الانتقالي” والرئيس هادي؟

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

قال محافظ لحج اليمنية الدكتور ناصر الخبجي، اليوم الخميس، إن “المجلس الانتقالي” الذي أعلن عن تأسيسه في عدن اليوم برئاسة محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، يمثل الإطار السياسي المعبر عن قضية شعب الجنوب داخل اليمن وخارجه ولا يعارض شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحرب قائمة في اليمن.

وأضاف أن المجلس الانتقالي مع الرئيس هادي في الحرب، في إطار التحالف العربي، ضد المد الإيراني ومليشياته، وشركاء أيضاً في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.

وأكد الخبجي أن المجلس الانتقالي سيسعى لتغطية “الفراغ السياسي” الذي حدث بشكل متعمد، لتهميش قضية شعب الجنوب وقطع الطريق أمام تنصيب من يمثلها من خارجها.

وعن موقع “المجلس الانتقالي” في المعادلة السياسية اليمنية اليوم، قال الخبجي: المجلس يأتي اليوم كحاضنة قيادية سياسية جنوبية تمثل قضية الجنوب وتحمي المحافظات الجنوبية من أي مخاطر أو اختراقات أمنية أو سياسية وضمان لحق الجنوبيين ومكانتهم الطبيعية في ظل أحداث وتطورات المشهد السياسي محليًا وخارجيًا.

أما عن موقف المجلس من الرئيس هادي قال الخبجي: “وجودنا في السلطات المحلية والمجلس لا يتعارض مع شرعية الرئيس هادي ولن نكون ضده، ونحن مع قضية شعب الجنوب ومع أهدافها وهذا موقفنا في أي مكان نكون فيه وهو موقفنا المعروف للجميع”.

و في سياق متصل، بعث عميد الأسرى اليمنيين أحمد المرقشي برسالة من زنازين سجون الحوثيين بارك فيها للمجلس الانتقالي إدارة شؤون الجنوب برئاسة الزبيدي ونائبه بن بريك وجميع الأعضاء للمجلس الانتقالي.

وفي رسالته التي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال المرقشي: “خلف زنازين سجون نظام صنعاء اليوم سوف يسجل التاريخ هذا الحدث العظيم لشعبنا الصابر على طغيان الظلم والاحتلال”.

وتابع المرقشي: “وفي هذا التاريخ العظيم للجنوب أبارك وأهنئ شعب الجنوب العظيم بإعلان الكيان السياسي للجنوب وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم إلى ما فيه مصلحة الشعب والوطن وأن يجنبكم الفتنة ما ظهر منها وما بطن”.

وقال أيضًا: “اليوم ميلاد جديد للقضية الجنوبية وتاريخ جديد للجنوب وسوف يسجل التاريخ هذه اللحظة التاريخية الراهنة في مسار الثورة الجنوبية التي قدمت قوافل من الشهداء والجرحى والمعتقلين من أجل قضية شعب الجنوب”.