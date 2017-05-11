ميليشيات الحوثي تختطف زعيمين قبليين شمال اليمن

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

اختطفت مجموعة من مسلحي ميلشيات الحوثي وصالح، اليوم الخميس، اثنين من زعماء القبائل بمحافظة صعدة، شمال اليمن.

وأفاد سكان محليون، لوكالة الأناضول، بأن مسلحين من الحوثيين وقوات صالح اقتحموا منزلي الزعيمين القبليين، عبد السلام النطيح وخالد حسين الشامي، في منطقة “بني بحر”، جنوبي صعدة، واقتادوهما لمنطقة “ساقين”، جنوب “صعدة”.

وذكر السكان أن الزعيمين القبليين لا يواليان الحوثيين، كما أن أحدهم مقرب من “حزب الإصلاح” اليمني المعارض لسيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في البلاد، ويؤيد عمليات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وينفذ الحوثيون وقوات صالح، بشكل متواصل حملات مداهمات واختطافات بحق معارضيهم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ولا يُعرف على وجه الدقة عدد المختطفين والمخفيين قسراً في سجونهم، منذ اندلاع الحرب بالبلاد، في مارس/آذار من العام 2015.

لكن في مايو/أيار من العام الماضي، قدم وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت، للجنة الأسرى والمعتقلين المنبثقة عن المشاورات قائمة بأسماء 2630 معتقلاً ومختطفاً لدى مسلحي الحوثي.

وأخفقت الأمم المتحدة حينها، في ترجمة التوافقات الأولية بالإفراج عن 50% من المعتقلين والأسرى من الجانبين، بسبب رفض الحوثيين الإفراج عن سجناء الرأي والسياسيين، ووزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، واشتراطهم مبادلة 500 أسير بمثلهم مع الطرف الحكومي.