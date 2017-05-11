جنوبيو اليمن يستعدون لإعلان “كيان سياسي موحد”

المصدر: عبداللاه سُميح – إرم نيوز

تستعد عدن والمحافظات الأخرى في جنوب اليمن، اليوم الخميس، لإعلان “كيان سياسي” موحد، كممثل للجنوبيين، بموجب “إعلان عدن”، الذي صدر الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر مشاركة في عملية الإعداد والتحضير لإعلان “الكيان السياسي”، لـ”إرم نيوز”، إن “الساعات المقبلة، ستشهد إعلان الكيان السياسي، وهيئته الرئاسية، لتكون ممثلة للجنوب في الداخل والخارج”.

ولم تكشف المصادر المزيد من التفاصيل، لكن الفعالية الجماهيرية التي أقامها أبناء المحافظات الجنوبية، الخميس الماضي، لرفض قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي، فوضت محافظ عدن المُقال، اللواء عيدروس الزبيدي، بإعلان “قيادة سياسية وطنية” برئاسته، لـ”إدارة وتمثيل الجنوب، على المستويين المحلي والدولي”.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن قيادات من الحراك الجنوبي وما يسمى “مؤتمر حضرموت الجامع”، وممثلين لمختلف محافظات الجنوب، شاركوا في عملية الإعداد والتحضير لإعلان “القيادة السياسية الموحدة” في الجنوب.

وقال الناطق باسم “مؤتمر حضرموت الجامع” المشارك في التحضيرات لإعلان “الكيان السياسي الجنوبي”، علي الكثيري، لـ”إرم نيوز”، إن “ما سيُعلن عنه هو هيئة رئاسة الكيان الجنوبي، وستكون مكونة من 11 قياديًا من مختلف محافظات الجنوب”.

وفيما يخص مشاركة حضرموت، رغم دعوة “مؤتمر حضرموت الجامع” إلى إقامة “إقليم حضرموت بحدود المحافظة الجغرافية”، أكد الكثيري، أن “الوفد المشارك في عملية التحضير لإعلان الكيان السياسي، تم تفويضه من قبل محافظ حضرموت، اللواء أحمد بريك، للمشاركة في المشاورات الرامية إلى تشكيل الكيان، حيث تم انتدابي إلى جانب الشيخ أحمد بامعلم، والأستاذ عقيل العطاس، والأستاذ عبدالمجيد وحدين، وتم تكليفنا بذلك، ولهذا جئنا إلى عدن، والتقينا باللواء عيدروس، وكان التوافق هو الذي ساد بخصوص تشكيل الكيان”.

ومنذ إقالة الزبيدي من منصبه، كمحافظ عدن، دأب الرجل على استقبال المئات من المؤيدين لـ”إعلان عدن” الذي فوضه لتشكيل “قيادة موحدة للجنوب”، والرافضين لقرارات الرئيس هادي التي أطاحت به من قيادة المحافظة.

وعلى مدى قرابة 10 سنوات، ظل الحراك الجنوبي –المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله– غير متماسك، بسبب تعدد مكوناته وفصائله، حيث فشلت عدة محاولات لعقد مؤتمر جنوبي جامع للخروج برؤية وقيادة سياسية موحدة.