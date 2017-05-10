مقتل قيادي “حوثي” واثنين من مرافقيه جنوب شرقي اليمن

المصدر: حضرموت - إرم نيوز

قتل قيادي “حوثي” واثنان من مرافقيه، اليوم الأربعاء، في معارك مع المقاومة الشعبية بمحافظة شبوة (جنوب شرق)، فيما قتل مدني وزوجته، بانفجار عبوة ناسفة بمزرعتهما، بمحافظة إب، وسط اليمن، بحسب مصدرين مختلفين.

وفي اتصال مع الأناضول، قال قيادي في المقاومة الشعبية الموالية للحكومة، إن مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم، بين المقاومة من جهة، ومسلحي الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، في منطقة “طوال السادة” بمديرية “عسيلان” في شبوة.

وأشار القيادي، مفضلاً عدم نشر اسمه لدواعٍ أمنية، إلى أن المعارك المستمرة حتى الـ (7:00 ت.غ)، أسفرت عن مقتل القيادي الميداني شرف علي جاهم، الذي ينحدر من محافظة ذمار (جنوب)، واثنين من مرافقيه، وإصابة آخرين (لم يحدد عددهم)، فيما اعترف بإصابة أحد أفراد المقاومة الشعبية.

وتتكون محافظة شبوة، من 17 مديرية، تقع 15 منها، تحت سيطرة قوات الرئيس هادي، فيما لا يزال مركز مديرية بيحان والأجزاء الغربية من مديرية عسيلان تحت سيطرة مسلحي “الحوثي” و”صالح”.

على صعيد آخر، قتل مدني وزوجته، بانفجار عبوة ناسفة زرعت في مزرعتهما، في محافظة إب، وسط اليمن، وفقاً لبيان مقتضب، صادر عن المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية، عبر صفحته على “فيسبوك”.

وأفاد البيان أن المواطن “مهدي مرشد الشعوري” وزوجته، قتلا جراء انفجار عبوة ناسفة في مزرعتهما بمنطقة الشعاور التابعة لمديرية حزم العدين الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

واتهم البيان مسلحي “الحوثي” بزرع العبوة في المزرعة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من “الحوثيين” بشأن ما ذكره المصدران السابقان.

وتشهد بضع محافظات يمنية، حرباً منذ أكثر من عامين بين القوات الحكومية والمقاومة من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية لصالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.