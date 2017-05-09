إعادة إصدار التأشيرات السعودية لليمنيين في صنعاء وعدن

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أعلن السفير السعودي في اليمن محمد سعيد آل جابر، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح باب إصدار التأشيرات والفيز أمام اليمنيين الراغبين في التوجّه إلى المملكة وذلك من خلال التقدّم عبر مكتب الشؤون القنصلية في السفارة السعودية في صنعاء والقنصلية في عدن .

وقال آل جابر في سلسلة تغريدات على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي توتير:

“يسرني أن أعلن صدور التوجيه السَّامي الكريم بفتح مكتب الشؤون القنصلية في جدة لسفارة المملكة بصنعاء والقنصلية في عدن وإصدار التأشيرات من المكتب”.

ووفقًا للسفير السعودي فإن مكاتب الخدمات المعتمدة لدى السفارة في صنعاء والقنصلية في عدن ستتولَّى استلام الجوازات والوثائق وإرسالها إلى مكتب الشؤون القنصلية التابع للسفارة في جده.

وأكد آل جابر أن هذا التوجيه يأتي امتدادًا لحرص المملكة على دعم ومساندة اليمنيين في في كافة المجالات.