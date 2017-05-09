منظمة الصحة العالمية تعلن عن حصيلة جديدة حصدها وباء الكوليرا في اليمن

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عن وفاة 34 شخصًا لأسباب مرتبطة بمرض الكوليرا، والاشتباه بوجود نحو 2000 إصابة أخرى بالوباء خلال أقل من أسبوعين في اليمن.

وأكد مسؤول في المنظمة، “تسجيل 34 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا و2022 حالة اسهال حاد في 9 محافظات يمنية منها صنعاء خلال الفترة الممتدة بين 27 أبريل/ نيسان و7 مايو/ أيار”.

يذكر أن هذه الموجة الثانية من الوفيات المرتبطة بـ الكوليرا خلال عام في اليمن، حيث دمرت الحرب العديد من المستشفيات، ويكافح ملايين الأشخاص للحصول على الغذاء والمياه النظيفة.

وتصنف منظمة الصحة العالمية، اليمن بين أسوأ الحالات الطارئة الإنسانية في العالم إلى جانب سوريا وجنوب السودان ونيجيريا والعراق.

وشهد النزاع تصعيدًا خلال العامين الماضيين في اليمن، حيث تحارب الحكومة اليمنية الشرعية التي تدعمها السعودية المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وتقول الأمم المتحدة التي تعتبر اليمن “أكبر أزمة إنسانية في العالم” إن أكثر من 7 آلاف شخص قتلوا منذ العام 2015 و 3 ملايين شردوا.

كما يفتقر نحو 17 مليون شخص إلى الغذاء الكافي، مع اقتراب ثلث محافظات اليمن من حافة المجاعة.