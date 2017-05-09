مقتل قيادي حوثي و 3 من مرافقيه في تعز اليمنية

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أفاد الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل القيادي الميداني التابع لجماعة الحوثي بمحافظة تعز، سليم الفيشي، المكنى بأبي علي بصحبة ثلاثة من مرافقيه في تبة الخزان بجبهة الكدحة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش اليمني، استعادة تبة الخزان في منطقة الجنان، المطلة على منطقتي الكدحة والرحبة غربي تعز، ما أدى إلى مقتل أربعة من مسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وتشهد عدة جبهات بمحافظة تعز، منذ أكثر من عامين معارك عنيفة بين القوات الحكومية مدعومة بمقاتلات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة ثانية.