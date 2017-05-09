الجيش الوطني اليمني يستعيد موقعًا إستراتيجيًا في تعز

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

استعادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الثلاثاء، موقعًا إستراتيجيًا من قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بمحافظة تعز جنوب صنعاء.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية إن قوات الجيش استعادت تبة الخزان في منطقة الجنان المطلة على منطقتي الكدحة والرحبة غربي تعز، بإشراف من اللواء الركن خالد فاضل، قائد محور تعز.

وذكرت المصادر أنها أحبطت هجومًا عنيفًا لمسلحي الحوثي وصالح على مواقع الجيش والمقاومة، شرقي المدينة، بعد معارك عنيفة دارت بين الطرفين.

ووفق المصادر، فقد خلفت تلك المعارك قتلى وجرحى في صفوف “الميليشيات”، لم تحدد حصيلتهم حتى الآن، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتشهد بضع جبهات في محافظة تعز معارك عنيفة بين الطرفين منذ أكثر من عامين، تمكنت من خلالها قوات الجيش الوطني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي وبدعم من قوات التحالف العربي، من السيطرة على عدة مواقع إستراتيجية.