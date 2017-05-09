واس: صالح يعطي “الضوء الأخضر” ويُعد لاستعادة صنعاء من “الانقلابيين”

المصدر: وكالات

قالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية إن الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح أعطى الضوء الأخضر لوسائل الإعلام التابعة له لتعرية زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي، وفضحه أمام المواطن اليمني.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة في صنعاء أن صالح وخلال لقاء جمعه مؤخرًا بعدد من أعضاء المؤتمر الشعبي العام هدد ببيع الحوثي للتحالف إذا لم يتم الرضوخ لمطالبه واصفًا الحوثيين بالمتطرفين.

وأوضحت الوكالة أن خطوات صالح الجديدة إشارة واضحة إلى أنه مستعد لقتال جماعة الحوثي إذا تم عقد صفقة معه لوقف الحرب.

وفي رده على الإهانات التي يوجهها الحوثي وميلشياته لأتباع المؤتمر الشعبي العام قال صالح ” لا أحد يلوي ذراع الآخر، لوي الأذرعة مرفوض ،عواقبه غير سليمة “، وهو تهديد واضح لجماعة الحوثي وطالب بضرورة التواصل مع قواعد وقيادات المؤتمر الشعبي العام بهدف توحيد الصف وهو ما يدلل على أن المؤتمر مقدم على خطوات تصعيدية خلال الفترة القادمة ومنها سحب الثقة عن الحوثي والإمساك بزمام السلطة في أي وقت يريد حسب ما قاله المراقبون للشأن اليمني .

ودعا صالح إلى الاستعداد لما هو قادم قائلًا ” إنهم صبروا من 62 إلى 70 ” ، في إشارة الى مواجهة الإمامين عقب ثورة 26 سبتمبر وأنه مستعد لمواجهتهم.

ويُعدّ هذا التحرك الأول الذي يقوم به صالح ضد ميلشيا الانقلاب بعد تصعيد جماعة الحوثي ضده واتباع المؤتمر وهو ما يؤكد أن صالح يعكف حاليًا على دراسة خطة من شأنها استعادة سيطرته على صنعاء من قبضة جماعة الحوثي.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح كرر طلبه لجماعة الحوثي حل ما تسمى باللجنة الثورية العليا، والتي رفضت سحب مشرفيها في المؤسسات الحكومية، وتأكيده أن الحزب سيتخذ قرارات حاسمة في حال رفضت قيادة الحوثيين إلغاء ما يسمى اللجنة الثورية.