المفلحي يغادر عدن بعد يومين من وصوله محافظًا جديدًا للمدينة

المصدر: عدن - إرم نيوز

غادر عبدالعزيز المفلحي مساء اليوم الإثنين مدينة عدن متوجهًا إلى العاصمة السعودية الرياض بعد يومين من وصوله محافظًا جديدًا للعاصمة اليمنية المؤقتة.

ونقلت صحيفة عدن الغد المحلية عن المفلحي قوله “إن سبب المغادرة هو التوقيع على اتفاقية مشروع لمحطة كهرباء بعدن بقدرة 100 ميجاوات بدعم حكومي”.

وأوضح المفلحي وفق نفس المصدر أنه سيلتقي برئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر لإنجاز عملية التوقيع واعتماد المخصصات.

وأشار المفلحي إلى أنه سيعود إلى عدن فور الانتهاء من عملية التوقيع التي قال إنها ستتم “خلال أيام فقط”.

وذكرت مصادر محلية لـ”إرم نيوز” أن المفلحي لم يلتقِ حتى الآن محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي، رغم أن السلطات المحلية في المدينة تتجاوب بشكل عادي مع المحافظ الجديد ولم تبدِ أية ممانعة واضحة لتسلمه مهامه.

وفور وصوله إلى عدن انتقل المفلحي إلى قصر المعاشيق الرئاسي حيث أقام تحت حراسة مشددة، ولم يغادره إلى أي وجهة داخل المدينة بما في ذلك المنزل الخاص بالمحافظ بحي التواهي.

من جانب آخر تحدثت مصادر محلية في المحافظة عن لقاء مرتقب في العاصمة السعودية الرياض سيجمع بين المفلحي والمحافظ السابق اللواء عيدروس الزبيدي لتنسيق الجهود.

وقالت مصادر دبلوماسية في قيادة التحالف العربي إن المفلحي غادر إلى الرياض بناء على طلب سعودي مشيرة إلى أنه من المقرر أن تلتقي قيادات من التحالف العربي في الرياض باللواء الزبيدي و المفلحي، وفقا لصحيفة عدن.

ولم يتسن على الفور لـ”إرم نيوز” الحصول على تعليق رسمي بشأن هذه الأنباء.