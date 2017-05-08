وزير خارجية اليمن يقلل من أهمية جولة ولد الشيخ الإقليمية المرتقبة

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أعلن عبدالملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني أن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سيبدأ جولة إقليمية مرتقبة لتفعيل مشاورات السلام المتعثرة منذ أواخر العام الماضي، يلتقي خلالها الحكومة، ثم ينتقل بعدها إلى مسقط للقاء الحوثيين.

وقلل المخلافي، في تصريح لصحيفة “الحياة” اللندنية نشرته اليوم الاثنين، من أهمية جولة ولد الشيخ، وقال إنها “لن تحقق أهدافها في إحلال السلام، في ظل رفض الميلشيات كل الجهود الدولية”.

وأوضح أن “الهدف من هذه الجولة تكثيف المساعي، على أساس مرجعية السلام”، مؤكدًا أن “التفاصيل سيتم تحديدها خلال المشاورات المباشرة إذا حُدد موعد لإجرائها”.

وشدد على أن ذلك “سيتم وفق مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216″.

وأضاف: “مع الأسف لست متفائلًا في تحقيق هذه الجولة أهدافها، فلا يبدو أن هناك جديدًا لدى الطرف الآخر، حتى الآن”.

وأكد أن “المشكلة ليست لدى المبعوث الدولي، ولا الحكومة الشرعية، وإنما في عدم استجابة الانقلابيين لوسائل السلام، التي تدعو إليها الحكومة”.